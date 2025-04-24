Арбитр Левников рассудит «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре РПЛ

Тренер ЦСКА Марко Николич Фото: globallookpress.com
Центральный матч тура — встреча между «Спартаком» и ЦСКА. Команды рассудит арбитр Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит 26 апреля в 19:30 мск.
25 апреля (пятница)
«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков
26 апреля (суббота)
«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Виталий Мешков
«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев
«Спартак» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников
27 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой
«Химки» — «Акрон»: судья — Егор Егоров
«Рубин» — «Факел»: судья — Роман Сафьян