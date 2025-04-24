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    Арбитр Левников рассудит «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре РПЛ

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    РФС сообщил о назначениях арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России. Поединки состоятся с 25 по 27 апреля.

    Тренер ЦСКА Марко Николич
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    Тренер ЦСКА Марко Николич

    Центральный матч тура — встреча между «Спартаком» и ЦСКА. Команды рассудит арбитр Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит 26 апреля в 19:30 мск.

    25 апреля (пятница)

    «Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков

    26 апреля (суббота)

    «Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Виталий Мешков

    «Пари НН» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов

    «Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев

    «Спартак» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников

    27 апреля (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой

    «Химки» — «Акрон»: судья — Егор Егоров

    «Рубин» — «Факел»: судья — Роман Сафьян

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