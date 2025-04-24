Арбитр Левников рассудит «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре РПЛ

РФС сообщил о назначениях арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России. Поединки состоятся с 25 по 27 апреля.

Центральный матч тура — встреча между «Спартаком» и ЦСКА. Команды рассудит арбитр Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит 26 апреля в 19:30 мск.

25 апреля (пятница)

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков

26 апреля (суббота)

«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Виталий Мешков

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев

«Спартак» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников

27 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой

«Химки» — «Акрон»: судья — Егор Егоров

«Рубин» — «Факел»: судья — Роман Сафьян