Генич: На «Пари НН» давит отсутствие результатов

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что у «Пари НН» очень непростая ситуация. На футболистов давит отсутствие результатов.

«Пари НН» в последних шести матчах РПЛ потерпел пять поражений.

«Осенью и в подготовительный период зимой, пытаясь вернуть психологическую уверенность, создалась иллюзия, что у "Пари НН" все хорошо. Они удачно играли на сборах, обыграли "Акрон". Команду очень прибило поражение от "Оренбурга", травмы Калинского и Майга, не самый удачный матч с "Химками". Как снежный ком начали нарастать и неуверенность игроков, и резкие тренерские решения, изменение схемы. Плюс, тоже удача. Забей Весино пенальти в матче с "Динамо", это были бы важные два очка в копилку нижегородцев.

Очень непростая ситуация, как и календарь. Виктор Михайлович со своим опытом старается не паниковать, но передать эту уверенность игрокам тяжело. Когда нет результата, футболисты теряются и выкарабкаться из ситуации становится гораздо сложнее», — сказал Генич «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» с 20 очками идет на 14-й позиции в таблице РПЛ.