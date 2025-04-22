Юран: Было одно предложение из РПЛ, но оно мне не понравилось

Российский тренервысказался о своем тренерском будущем.

«Предложения были, просто не те, которые устраивали меня. В основном, звали клубы из первой лиги. Было и одно предложение из РПЛ после зимней паузы, но оно мне не понравилось. Для меня приоритет — РПЛ, но если в первой лиге команда ставит высокую задачу и подкрепляет это бюджетом, то, естественно, это интересно.

Понятно, что хочется работать. Но я уже истоптал первую лигу. Понятно, когда был начинающим тренером, то мог поехать в Прибалтику и другие российские регионы. Сейчас я уже всем все доказал и имею право на то, чтобы выбирать», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Последним клубом 55-летнего Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года.