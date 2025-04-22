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    Тукманов: С такой игрой «Торпедо» может не попасть даже в стыки

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    Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал игру автозаводцев во второй части сезона Первой лиги.

    Александр Тукманов
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    Александр Тукманов

    «Честно говоря, удивлен неудачным выступлением "Торпедо" в последнее время. У них были очень хорошие старт и середина сезона. Был хороший отрыв от третьего места, и "Торпедо" конкурировало с "Балтикой" за первое место.

    Сложно сказать, что произошло. Для этого надо находиться внутри коллектива. То ли ребята психологически устали быть лидерами (то есть на них груз ответственности давит), то ли соперники подтянулись. Тем не менее нет уверенности, что команда займет второе место, позволяющее выйти в РПЛ без стыковых игр.

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    • В начале сезона я сказал, что "Торпедо", скорее всего, займет четвертое‑шестое место. Скорее всего так и будет. Команду ещё ждут очень сложные матчи с "Балтикой" и "Сочи". Как‑то тревожно.

    Потому что сейчас "Урал" на ходу, "Черноморец" играет неплохо, "Сочи" подбирается — достойная компания. А у "Торпедо" на фоне того, что последние матчи играют неубедительно, думаю, может быть, психологический спад», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

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    В 29-м туре «Торпедо» не смогло победить на своем поле «Урал» (1:1). За пять матчей до конца турнира автозаводцы занимают второе место с 52 очками. Дальше «Черноморец» (51), «Урал» и «Сочи» (по 50 очков).

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