«Нант» оторвался от зоны вылета на 3 пункта. Сейчас у него 30 очков. Хотя бы ничья позволит хозяевам чувствовать себя увереннее к следующему туру.
В первом круге «желто-зеленым» удалось добиться мировой. Однако ПСЖ сейчас набрал прекрасную форму во Франции. Спасти «Нант» может лишь слабый настрой «парижан», которым гонка уже ни к чему, так как они досрочно выиграли Лигу 1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры ожидаемо считают фаворитом ПСЖ. Коэффициенты составляют 6.80 и 1.41. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 5.20.
- ИИ верит в силы хозяев и ставит на их победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Нант» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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