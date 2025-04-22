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    «Нант» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Нант» и ПСЖ проведут перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции. Он состоится 22 апреля в 21:45 мск на «Божуар».

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    «Нант» оторвался от зоны вылета на 3 пункта. Сейчас у него 30 очков. Хотя бы ничья позволит хозяевам чувствовать себя увереннее к следующему туру.

    В первом круге «желто-зеленым» удалось добиться мировой. Однако ПСЖ сейчас набрал прекрасную форму во Франции. Спасти «Нант» может лишь слабый настрой «парижан», которым гонка уже ни к чему, так как они досрочно выиграли Лигу 1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

    • Букмекеры ожидаемо считают фаворитом ПСЖ. Коэффициенты составляют 6.80 и 1.41. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 5.20.

    • ИИ верит в силы хозяев и ставит на их победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Нант» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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