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    Одни забьют, другие — нет?!

    Нант — ПСЖ: прогноз на Лигу 1, ставка за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Нант» — ПСЖ
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    Матвей Сафонов
    22 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и ПСЖ. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Апреля 2025 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 21:45 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» бьются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

    При этом «Нант» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот забила команда 34 мяча в 29 поединках французского чемпионата.

    Нант — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Ренну» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:1). При этом чуть ранее она была обыграна скромным «Гавром» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Нант» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Маркус Коко — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Канарейки» в последних матчах не блещут стабильностью. Да и оборона команды выглядит не столь монолитно.

    Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Нант» уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» постараются зацепиться за очки в матче с уже немотивированным чемпионом.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане уже обеспечили себе чемпионство. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем ПСЖ на 22 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

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  • 19/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Парижане одолели «Гавр» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Астон Виллы» (2:3). Зато «вилланы» были разбиты в первой встрече (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Уиллиан Пако — травмирован.

    Состояние команды: Парижане уже потеряли турнирную мотивацию. Так что основные помыслы у команды Луиса Энрике сконцентрированы на Лиге чемпионов.

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    При этом ПСЖ привычно преуспевает в плане реализации. Парижане настреляли 82 мяча в 29 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Усман Дембеле наколотил уже 21 мяч в Лиге 1.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Парижане в любом кадровом сочетании обязаны обыгрывать более скромного соперника.

    Статистика для ставок

    • Парижане уже более 3 лет не проигрывают «Нанту»

    • «Нант» в среднем пропускает более гола за матч

    • Парижане в среднем забивают реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева бьются за выживание в элите, однако имеют некоторые проблемы с результативностью.

    ПСЖ имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «канарейкам».

    Ставка: Обе не забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.75

    Трансляция онлайн

    Смотрите прямую трансляцию матча на LiveCup.Run.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нант — ПСЖ?

    Матч Нант — ПСЖ состоится 22 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нант — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нант — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нант — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нант — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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