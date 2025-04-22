Нант — ПСЖ: прогноз на Лигу 1, ставка за 2.10

22 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и ПСЖ. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» бьются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Нант» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот забила команда 34 мяча в 29 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Ренну» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:1). При этом чуть ранее она была обыграна скромным «Гавром» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Нант» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Маркус Коко — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Канарейки» в последних матчах не блещут стабильностью. Да и оборона команды выглядит не столь монолитно.

Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Нант» уступил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» постараются зацепиться за очки в матче с уже немотивированным чемпионом.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане уже обеспечили себе чемпионство. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ на 22 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Парижане одолели «Гавр» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Астон Виллы» (2:3). Зато «вилланы» были разбиты в первой встрече (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Уиллиан Пако — травмирован.

Состояние команды: Парижане уже потеряли турнирную мотивацию. Так что основные помыслы у команды Луиса Энрике сконцентрированы на Лиге чемпионов.

При этом ПСЖ привычно преуспевает в плане реализации. Парижане настреляли 82 мяча в 29 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Да и Усман Дембеле наколотил уже 21 мяч в Лиге 1.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Парижане в любом кадровом сочетании обязаны обыгрывать более скромного соперника.

Статистика для ставок

Парижане уже более 3 лет не проигрывают «Нанту»

«Нант» в среднем пропускает более гола за матч

Парижане в среднем забивают реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Номинальные хозяева бьются за выживание в элите, однако имеют некоторые проблемы с результативностью.

ПСЖ имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «канарейкам».

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.75

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