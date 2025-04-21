Мостовой: Был бы я на поле, «Барса» никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражениеот(3:4) в 32-м туре Ла Лиги.

«Сельта так играет, потому что меня там нет. Был бы я на поле, Барса никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3. Раньше мы им по 3-4 забивали. Когда у тебя преимущество в 2-3 мяча, ты не имеешь права допускать такие грубейшие ошибки, даже если это Барса», — приводит слова Мостового сайт «ВсеПроСпорт».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» смогла совершить камбек в матче против «Сельты», уступая по ходу второго тайма со счетом 1:3. Победный мяч каталонский клуб забил с пенальти на 90+8-й минуте.