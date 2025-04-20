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    Терехин: «Динамо» вполне может попасть в тройку призеров

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    Экс-футболист «Динамо» Олег Терехин высказался о перспективах «бело-голубых» в борьбе за место в топ-3 российской Премьер-лиги.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо» М
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо» М

    Напомним, что московская команда обыграла «Рубин» со счетом 3:1 в рамках 25-го тура чемпионата России.

    «Очень трудная победа над "Рубином", с казанцами всегда тяжело играть. В атаке команда более‑менее смотрелась, неплохо двигались. Ярослав Гладышев, оформивший дубль, большой молодец.

    "Бело‑голубые" вполне могут попасть в тройку призеров. За чемпионство побороться будет тяжело, а на призовое место есть хорошие шансы. И еще команда может взять Кубок России», — сказал Терехин «Матч ТВ».

  • «Динамо» — «Рубин» 3:1. Онлайн
  • В матче 25-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 3:1, Гладышев отметился дублем
  • Сегодня

    • После 25-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 46-ю очками в активе.

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