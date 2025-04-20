«Динамо» — «Рубин». Онлайн

В воскресенье, 20 апреля, в Москве пройдёт матч 25-го тура Российской Премьер-лиги: на поле стадиона имени Льва Яшина сойдутся «Динамо» и «Рубин». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

13:51 Обе команды вернулись в подтрибунку, на поле всё готово, через 10 минут стартовый свисток!

13:43 Главный арбитр матча — Сергей Чебан, его ассистенты – Дмитрий Мосякин и Адлан Хатуев, резервный арбитр — Кирилл Силантьев. Арбитры ВАР — Кирилл Левников и Василий Казарцев.

13:31 А вот и гости из «Рубина» вышли на поле, тоже разминаются.

Разминка игроков Рубина livesport.ru

13:26 Футболисты «Динамо» первыми вышли на разминку, чуть более получаса до старта игры!

Разминка игроков Динамо livesport.ru

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Лаксальт, Бителло, Гладышев, Маухуб.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Динамо»: сезон на грани провала

Московское «Динамо» продолжает борьбу за попадание в тройку сильнейших, но турнирная ситуация пока складывается не в пользу команды Марцела Лички. С 43 очками «бело-голубые» занимают пятое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре пункта. На финишной прямой каждая потеря становится критичной — и матч против «Рубина» становится обязательным к победе.

Недавняя серия столичного клуба оставляет смешанные впечатления. В середине недели динамовцы не сумели переиграть ЦСКА (0:0) в кубковом матче и выбыли из турнира. Это была их первая нулевая ничья в сезоне, несмотря на игровое преимущество и шестой «сухарь» Андрея Лунёва. Ранее команда сыграла вничью с «Пари НН» (1:1), уступила ЦСКА в чемпионате (1:3), обыграла «Оренбург» (5:1) и проиграла «Локомотиву» (1:2).

Личка в очередной раз столкнётся с кадровыми проблемами: не сыграют Константин Тюкавин, Милан Майсторович и Артур. Однако возвращается полузащитник Эль-Мехди Маухуб, пропустивший кубковую встречу из-за дисквалификации. Отсутствие Тюкавина особенно чувствительно — именно он забил один из голов в разгромной победе «Динамо» над «Рубином» в первом круге (4:0).

В текущем сезоне «Динамо» забило 50 мячей и пропустило 28 — один из лучших балансов в лиге. Но если команда не прибавит в стабильности, то повторить прошлогодний бронзовый успех будет проблематично.

Динамо — Рубин fcdynamo.ru

«Рубин»: прочный середняк с амбициями

Казанский «Рубин» подходит к матчу на седьмом месте, имея 36 очков — команда уверенно чувствует себя в середине таблицы, но в борьбу за еврокубки вмешаться будет сложно. Тем не менее, подопечные Рашида Рахимова набрали форму и демонстрируют характер.

В последних матчах «Рубин» обыграл «Локомотив» (1:0) благодаря сольному проходу Дардана Шабанхаджая, сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), уступил «Зениту» (0:4), но до этого добился победы над «Пари НН» (1:0). Команда также вылетела из Кубка России, уступив «Уралу» в марте.

Главной атакующей опцией остаётся Мирлинд Даку, который, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает выходить на поле. Впрочем, его физическое состояние далеко от оптимального, и сам нападающий, по словам тренера, испытывает разочарование от собственного положения.

В воскресенье «Рубин» не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Илью Рожкова — одного из самых надёжных игроков обороны. Это может стать серьёзной проблемой против динамовской атаки.

В этом сезоне казанцы забили 31 мяч и пропустили 34 — показатели скромные, но характерные для команды, выстраивающей оборону в приоритете. Интересно, что зимой клуб решил не усиливаться и сосредоточился на работе с текущим составом.

История встреч

В российской истории соперничества преимущество на стороне «Рубина»: в 45 официальных матчах казанцы одержали 20 побед при 16 ничьих и 9 поражениях. Однако именно в первом круге этого сезона «Динамо» нанесло «рубиновым» самое болезненное поражение — 4:0 в Казани.