Радимов не возглавит «Пари НН», если руководство клуба сделает предложение

Экс-футболистответил на вопрос о возможном предложении руководствавозглавить клуб.

«Если позовут, готов ли пойти в "Пари НН"? Пойду, но не в Нижний Новгород. Нет, конечно, вы чего? Но я думаю, что найдутся специалисты, которые готовы туда пойти, только исправить положение с такой командой практически невозможно.

Ну, а что сейчас сделаешь? Если повезет, то хорошо, нет, так нет», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Напомним, что 19-го апреля «Пари НН» крупно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3. После этого матча команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе.