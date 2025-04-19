ОконченКраснодар — Ахмат 3:1Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат» 3:1. Онлайн
  • 20:01
    • Губерниев — о возможном выступлении россиян на ОИ в Милане: Пока это просто игра слов
    Все новости спорта

    Радимов не возглавит «Пари НН», если руководство клуба сделает предложение

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос о возможном предложении руководства «Пари НН» возглавить клуб.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    «Если позовут, готов ли пойти в "Пари НН"? Пойду, но не в Нижний Новгород. Нет, конечно, вы чего? Но я думаю, что найдутся специалисты, которые готовы туда пойти, только исправить положение с такой командой практически невозможно.

    Ну, а что сейчас сделаешь? Если повезет, то хорошо, нет, так нет», — сказал Радимов «Матч ТВ».

  • «Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах
  • Огненное интервью легендарного футбольного агента
  • Сегодня

    • Напомним, что 19-го апреля «Пари НН» крупно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3. После этого матча команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» уверенно разберется
  • «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Реал» и «Атлетик» много не забьют
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Арсенал» не заметит «трактористов»
  • «Ипсвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры