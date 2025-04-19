ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Селюк«Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах
    Все новости спорта

    Полузащитник «Зенита» Мостовой: Мы понимаем, что у нас нет права на ошибку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче своей команды против «Химок» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»

    «Считается, что после столь эмоциональных и энергозатратных матчей (как с "Краснодаром") следующий таким уже не получится? Согласен, это и статистика подтверждает. Очень часто, когда после топ-матча играешь с аутсайдером, эмоций не хватает.

    Чего ждать от матча с "Химками"? Мы понимаем, что по-прежнему находимся на втором месте и что у нас нет права на ошибку. Так что, думаю, полный фокус будет», — приводит слова Мостового официальный сайт клуба.

  • «Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах
  • Огненное интервью легендарного футбольного агента
  • Вчера

    • Матч между «Зенитом» и «Химками» состоится 20-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Атлетик» много не забьют
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Арсенал» не заметит «трактористов»
  • «Ипсвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Химкам» несдобровать в этой встрече
  • «Зенит» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры