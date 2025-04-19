Полузащитник «Зенита» Мостовой: Мы понимаем, что у нас нет права на ошибку

Полузащитниквысказался о предстоящем матче своей команды противв рамках 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Считается, что после столь эмоциональных и энергозатратных матчей (как с "Краснодаром") следующий таким уже не получится? Согласен, это и статистика подтверждает. Очень часто, когда после топ-матча играешь с аутсайдером, эмоций не хватает.

Чего ждать от матча с "Химками"? Мы понимаем, что по-прежнему находимся на втором месте и что у нас нет права на ошибку. Так что, думаю, полный фокус будет», — приводит слова Мостового официальный сайт клуба.

Матч между «Зенитом» и «Химками» состоится 20-го апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.