Зенит
Химки
«Зенит»
Турнирное положение: сейчас команда Сергея Семака идет на втором месте в таблице РПЛ с 50 очками.
Последние матчи: в 24-м туре «Зенит» разгромил своего главного конкурента в борьбе за золотые медали «Краснодар» со счетом 4:1. Несмотря на пропущенный гол в начале встречи, питерцы быстро и на перерыв смогли уйти, ведя 2:1 после точных ударов Мостового и Гонду.
Зенит — Химки: коэффициенты букмекеров
Во втором тайме «Зенит» продолжал владеть преимуществом, но смог забить лишь в самом конце, отличились Глушенков и Луис Энрике.
Также была уверенная победа над «Ростовом» (2:0) в Кубке России и ничья в РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Караваев (з), Волков (з).
Состояние команды: в столкновении с прямым конкурентом «Зенит» получил изрядную долю уверенности и преимущество в личных встречах, что может стать дополнительным преимуществом на финише сезона. Победный импульс способен снова привести подопечных Семака к золотым медалям, а отличная форма Глушенкова и Мостового станет дополнительным бонусом.
«Химки»
Турнирное положение: в настоящий момент «Химки» идут в зоне стыковых матчей в таблице РПЛ с 23 очками.
Последние матчи: в 24-м туре подмосковный клуб уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 1:3. Уже в дебюте игры «Химки» вышли вперед после точного удара Антона Заболотного, но затем соперник смог перехватить инициативу.
Второй тайм полностью проходил под диктовку самарцев, а матч заслуженно закончился их победой после трех забитых мячей при попустительстве обороны «Химок».
До этого было разгромное поражение от «Динамо» Мх (1:4) и победа над «Пари НН» (2:0) на своем поле.
Не сыграют: травмированы — Бакаев (п), Луна (з).
Состояние команды: всю неделю «Химки» сотрясали скандалы и различные слухи. В отставку был отправлен главный тренер Франк Артига, а на его место оперативно был назначен Магомед Адиев.
Потом игроки отказывались выходить на тренировку из-за задержек по выплате зарплат. В общем, обстановка в стане «Химок» накалена до предела.
Прогноз Сергея Юрана
Знаменитый игрок и тренер Сергей Юран
Полный разбор топ-матчей 25-го тура РПЛ от Сергея Юрана и Дмитрия Кириченко можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- В первом круге была ничья со счетом 1:1
- В позапрошлом сезоне «Зенит» выиграл дома (3:2), а в гостях сыграл вничью (1:1)
- В сезоне 2021/22 «Зенит» победил в обеих встречах (3:1, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,11, а на «Химки» — 23,0, ничью букмекеры оценивают в 9,20.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.
- 2.45Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.60Локомотив — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Барселона — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: «Зенит» почуял запах крови в игре с «Краснодаром» и будет стараться развить успех против проблемных «Химок». На своем поле команда Семака часто играет намного лучше и постарается решить все вопросы в первые 45 минут.
Основная ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 1,85 в первом тайме.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с разгромной победой хозяев.
Дополнительная ставка: победа «Зенита» с форой -3 за 2,50.