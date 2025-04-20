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    «Химкам» несдобровать в этой встрече

    Зенит — Химки: ставка (к. 1.83) и прогноз на матч РПЛ 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Химки»
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    Максим Глушенков
    20 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Химки». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Химки», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Апреля 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Химки

    Химки

  • Московская область
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    «Зенит»

    Турнирное положение: сейчас команда Сергея Семака идет на втором месте в таблице РПЛ с 50 очками.

    Последние матчи: в 24-м туре «Зенит» разгромил своего главного конкурента в борьбе за золотые медали «Краснодар» со счетом 4:1. Несмотря на пропущенный гол в начале встречи, питерцы быстро и на перерыв смогли уйти, ведя 2:1 после точных ударов Мостового и Гонду.

    Зенит — Химки: коэффициенты букмекеров

    Во втором тайме «Зенит» продолжал владеть преимуществом, но смог забить лишь в самом конце, отличились Глушенков и Луис Энрике.

    Также была уверенная победа над «Ростовом» (2:0) в Кубке России и ничья в РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Караваев (з), Волков (з).

    Состояние команды: в столкновении с прямым конкурентом «Зенит» получил изрядную долю уверенности и преимущество в личных встречах, что может стать дополнительным преимуществом на финише сезона. Победный импульс способен снова привести подопечных Семака к золотым медалям, а отличная форма Глушенкова и Мостового станет дополнительным бонусом.

    «Химки»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Химки» идут в зоне стыковых матчей в таблице РПЛ с 23 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 24-м туре подмосковный клуб уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 1:3. Уже в дебюте игры «Химки» вышли вперед после точного удара Антона Заболотного, но затем соперник смог перехватить инициативу.

    Второй тайм полностью проходил под диктовку самарцев, а матч заслуженно закончился их победой после трех забитых мячей при попустительстве обороны «Химок».

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    До этого было разгромное поражение от «Динамо» Мх (1:4) и победа над «Пари НН» (2:0) на своем поле.

    Не сыграют: травмированы — Бакаев (п), Луна (з).

    Состояние команды: всю неделю «Химки» сотрясали скандалы и различные слухи. В отставку был отправлен главный тренер Франк Артига, а на его место оперативно был назначен Магомед Адиев.

    Потом игроки отказывались выходить на тренировку из-за задержек по выплате зарплат. В общем, обстановка в стане «Химок» накалена до предела.

    Прогноз Сергея Юрана

    Знаменитый игрок и тренер Сергей Юран в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Зенит» — «Химки»:

  • «Зенит» не должен смотреть на ситуацию с «Химками», надо исходить от себя в первую очередь. Судя по «Краснодару», с учетом понимания ситуации, недооценки не должно быть в любом случае. Скорее, вопрос только в том, какой будет первая цифра на табло.
  • Сергей Юран

    • Полный разбор топ-матчей 25-го тура РПЛ от Сергея Юрана и Дмитрия Кириченко можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была ничья со счетом 1:1

    • В позапрошлом сезоне «Зенит» выиграл дома (3:2), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    • В сезоне 2021/22 «Зенит» победил в обеих встречах (3:1, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,11, а на «Химки» — 23,0, ничью букмекеры оценивают в 9,20.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: «Зенит» почуял запах крови в игре с «Краснодаром» и будет стараться развить успех против проблемных «Химок». На своем поле команда Семака часто играет намного лучше и постарается решить все вопросы в первые 45 минут.

    Основная ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 1,85 в первом тайме.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с разгромной победой хозяев.

    Дополнительная ставка: победа «Зенита» с форой -3 за 2,50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Химки?

    Матч Зенит — Химки состоится 20 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Химки?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Зенит» выиграет первый тайм с форой -1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Химки?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Зенит» выиграет первый тайм с форой -1» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Химки?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Химки?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Зенита» дают 1,11, а на «Химки» — 23,0, ничью букмекеры оценивают в 9,20.

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    Зенит — Химки: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 20.04.202516:30. «Химкам» несдобровать в этой встрече
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