20 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Химки». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Химки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: сейчас команда Сергея Семака идет на втором месте в таблице РПЛ с 50 очками.

Последние матчи: в 24-м туре «Зенит» разгромил своего главного конкурента в борьбе за золотые медали «Краснодар» со счетом 4:1. Несмотря на пропущенный гол в начале встречи, питерцы быстро и на перерыв смогли уйти, ведя 2:1 после точных ударов Мостового и Гонду.

Во втором тайме «Зенит» продолжал владеть преимуществом, но смог забить лишь в самом конце, отличились Глушенков и Луис Энрике.

Также была уверенная победа над «Ростовом» (2:0) в Кубке России и ничья в РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Караваев (з), Волков (з).

Состояние команды: в столкновении с прямым конкурентом «Зенит» получил изрядную долю уверенности и преимущество в личных встречах, что может стать дополнительным преимуществом на финише сезона. Победный импульс способен снова привести подопечных Семака к золотым медалям, а отличная форма Глушенкова и Мостового станет дополнительным бонусом.

«Химки»

Турнирное положение: в настоящий момент «Химки» идут в зоне стыковых матчей в таблице РПЛ с 23 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 24-м туре подмосковный клуб уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 1:3. Уже в дебюте игры «Химки» вышли вперед после точного удара Антона Заболотного, но затем соперник смог перехватить инициативу.

Второй тайм полностью проходил под диктовку самарцев, а матч заслуженно закончился их победой после трех забитых мячей при попустительстве обороны «Химок».

До этого было разгромное поражение от «Динамо» Мх (1:4) и победа над «Пари НН» (2:0) на своем поле.

Не сыграют: травмированы — Бакаев (п), Луна (з).

Состояние команды: всю неделю «Химки» сотрясали скандалы и различные слухи. В отставку был отправлен главный тренер Франк Артига, а на его место оперативно был назначен Магомед Адиев.

Потом игроки отказывались выходить на тренировку из-за задержек по выплате зарплат. В общем, обстановка в стане «Химок» накалена до предела.

Прогноз Сергея Юрана

Знаменитый игрок и тренер Сергей Юран в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от матча «Зенит» — «Химки»:

«Зенит» не должен смотреть на ситуацию с «Химками», надо исходить от себя в первую очередь. Судя по «Краснодару», с учетом понимания ситуации, недооценки не должно быть в любом случае. Скорее, вопрос только в том, какой будет первая цифра на табло. Сергей Юран

Полный разбор топ-матчей 25-го тура РПЛ от Сергея Юрана и Дмитрия Кириченко можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счетом 1:1

В позапрошлом сезоне «Зенит» выиграл дома (3:2), а в гостях сыграл вничью (1:1)

В сезоне 2021/22 «Зенит» победил в обеих встречах (3:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,11, а на «Химки» — 23,0, ничью букмекеры оценивают в 9,20.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: «Зенит» почуял запах крови в игре с «Краснодаром» и будет стараться развить успех против проблемных «Химок». На своем поле команда Семака часто играет намного лучше и постарается решить все вопросы в первые 45 минут.

Основная ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 1,85 в первом тайме.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с разгромной победой хозяев.

Дополнительная ставка: победа «Зенита» с форой -3 за 2,50.