У «Краснодара» 52 очка и в случае победы он оторвется от «Спартака» на 5 пунктов. Эта встреча также покажет, оклемались ли «быки» после разгрома на «Газпром Арене» от «Зенита». В прошлом туре хозяева проиграли «мешкам» 1:4.
«Ахмат» выиграл у «Ростова» и благодаря этому остался за пределами зоны стыков. Однако грозненцы ходят по тонкому лезвию и любая оплошность может привести к потере позиций. Как бы там ни было, но в РПЛ клуб не проигрывает 7 матчей. В марте гости даже обыграли «Краснодар» в рамках Кубка России.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.45 и 1.75.
- Букмекеры дают 1.79 на победу «Краснодара», 3.70 — на ничью, 4.50 — на победу «Ахмата».
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Краснодара» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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