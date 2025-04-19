19:30Краснодар — АхматОнлайн
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    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    «Краснодар» — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 25-м туре РПЛ лидер таблицы «Краснодар» примет «Ахмат». Матч состоится 19 апреля в 19:30 по мск.

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    У «Краснодара» 52 очка и в случае победы он оторвется от «Спартака» на 5 пунктов. Эта встреча также покажет, оклемались ли «быки» после разгрома на «Газпром Арене» от «Зенита». В прошлом туре хозяева проиграли «мешкам» 1:4.

    «Ахмат» выиграл у «Ростова» и благодаря этому остался за пределами зоны стыков. Однако грозненцы ходят по тонкому лезвию и любая оплошность может привести к потере позиций. Как бы там ни было, но в РПЛ клуб не проигрывает 7 матчей. В марте гости даже обыграли «Краснодар» в рамках Кубка России.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.45 и 1.75.

    • Букмекеры дают 1.79 на победу «Краснодара», 3.70 — на ничью, 4.50 — на победу «Ахмата».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Краснодара» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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