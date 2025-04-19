В 25-м туре РПЛ лидер таблицыпримет. Матч состоится 19 апреля в 19:30 по мск.

У «Краснодара» 52 очка и в случае победы он оторвется от «Спартака» на 5 пунктов. Эта встреча также покажет, оклемались ли «быки» после разгрома на «Газпром Арене» от «Зенита». В прошлом туре хозяева проиграли «мешкам» 1:4.

«Ахмат» выиграл у «Ростова» и благодаря этому остался за пределами зоны стыков. Однако грозненцы ходят по тонкому лезвию и любая оплошность может привести к потере позиций. Как бы там ни было, но в РПЛ клуб не проигрывает 7 матчей. В марте гости даже обыграли «Краснодар» в рамках Кубка России.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.45 и 1.75.

подготовили прогноз с двумя ставками за 2.45 и 1.75. Букмекеры дают 1.79 на победу «Краснодара», 3.70 — на ничью, 4.50 — на победу «Ахмата».

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Краснодара» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.