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    «Лас-Пальмас» — «Атлетико Мадрид»: стартовые составы на матч 32-го тура Ла Лиги

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Лас-Пальмас
    Названы стартовые составы на заключительный матч 32-го тура испанской Примеры между «Лас-Пальмасом» и мадридским «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн
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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн

    «Лас-Пальмас»: Динко Хоркаш, Виктор Росада, Алехандро Суарес, Скотт Маккенна, Мика Мармоль, Хави Муньос, Дариу Эссугу, Стефан Байчетич, Фабио Силва, Оливер Макбарни, Альберто Молейро.

    «Атлетико»: Ян Облак, Маркос Льоренте, Робен Ле Норман, Хосе Хименес, Хави Галан, Джулиано Симеоне, Хорхе Коке, Пабло Барриос, Конор Галлахер, Александр Сорлот, Хулиан Альварес.

    «Лас-Пальмас» находится в зоне вылета и отчаянно борется за сохранение места в Примере, занимая 18-е место в таблице. В последних пяти матчах команда набрала всего 5 очков.

    «Атлетико Мадрид» занимает третье место в чемпионате и стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов. В последних матчах «матрасники» одержали победу над «Вальядолидом» (4:2) и выиграли у «Севильи» (2:1), но потерпели поражение в Кубке Испании от «Барселоны» (0:1).

    Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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