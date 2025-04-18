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    Семин: Хайкин стабильно выступает на высоком уровне

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Напомним, что норвежская команда в серии пенальти выбила «Лацио» из Лиги Европы и шагнула в полуфинал турнира.

    «Что я скажу по поводу его игры? Ну, во-первых, он стабильно выступает на высоком уровне, особенно, когда международные матчи он еще лучше играет. Сейчас вообще матч был очень и очень интересный, захватывающий, Хайкин был главным действующим лицом. Он взял два пенальти, это раз, и весь матч он провел на высочайшем уровне, все-таки “Лацио” много атаковал, и неоднократно выручал. Ну, в целом они закономерно прошли дальше, потому что в таком же ключе они играли дома, и там они владели полнейшим преимуществом над “Лацио”. Это команда, которая неслучайно играет в плей-офф Лиги Европы. Поэтому он находится в соответствующей команде, и эта команда очень сильна.

    Есть ли у Хайкина шансы выиграть Лигу Европы? Шансы всегда есть (смеется), поэтому мы их не можем сбрасывать. Во-первых, дома они очень и очень опасные, и они с “Лацио” дома играли хорошо, во-вторых, у них своё поле, и синтетика играет определенную роль, тренируются много, ну а вчерашний день показал, что они были сильнее и смотрелись лучше "Лацио" в отдельных моментах», — цитирует Семина «ВсеПроСпорт».

    В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» сыграет против английского «Тоттенхэма».

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