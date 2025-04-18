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    «Эспаньол» — «Хетафе»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Эспаньол» и «Хетафе» откроют программу 32-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 18 апреля в 22:00 мск.

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    После двух побед подряд «Эспаньол» имеет 35 очков, с которыми он поднялся на 15-е место. Клуб разгромил «Райо Вальекано» 4:0 и обыграл всухую «Сельту» 2:0.

    «Хетафе» располагается на 11-м месте. У него 39 набранных баллов. После отличной игры с «Вальядолидом», которая закончилась победой 4:0, «горожане» не справились с «Лас-Пальмасом» и уступили 1:2.

    В первом круге чемпионата «Хетафе» на своем поле одержал минимальную победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

    • Букмекеры: 2.80 на победу «Эспаньола», 2.70 на ничью, 3.10 на победу «Хетафе».

    • Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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