откроют программу 32-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 18 апреля в 22:00 мск.

После двух побед подряд «Эспаньол» имеет 35 очков, с которыми он поднялся на 15-е место. Клуб разгромил «Райо Вальекано» 4:0 и обыграл всухую «Сельту» 2:0.

«Хетафе» располагается на 11-м месте. У него 39 набранных баллов. После отличной игры с «Вальядолидом», которая закончилась победой 4:0, «горожане» не справились с «Лас-Пальмасом» и уступили 1:2.

В первом круге чемпионата «Хетафе» на своем поле одержал минимальную победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.18. Букмекеры: 2.80 на победу «Эспаньола», 2.70 на ничью, 3.10 на победу «Хетафе».

Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

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