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    Эспаньол — Хетафе: ставки и прогнозы на чемпионат Испании 18 апреля 2025 года

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    Алекс Крал — игрок «Эспаньола»
    18 апреля в 32-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Эспаньол» и «Хетафе». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2025 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 22:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: сейчас «Эспаньол» располагается на 15-м месте в таблице Примеры с 35 очками.

    Последние матчи: в 31-м туре команда Маноло Гонсалеса выиграла в гостях со счетом 2:0 у «Сельты», играя гораздо хуже соперника, но при этом показав великолепную реализацию. Оба мяча в составе каталонского клуба забил 22-летний нападающий Роберто Фернандес.

    Эспаньол — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Ранее была разгромная победа на выезде над «Райо Вальекано» (4:0) и ничья на своем поле с «Атлетико» (1:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Пуадо (н), травмированы — Оливан (з) и Грагера (п).

    Состояние команды: в трех последних матчах «Эспаньол» взял 7 очков и смог немного отдалиться от зоны вылета. При этом оборона команды выглядит очень уверенно, но не безгрешно, позволяя соперникам создавать немало моментов у своих ворот. На последнем же рубеже очень уверенно действует Хоан Гарсия, который в этом сезоне является одним из лучших голкиперов Примеры.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» после 31-го тура идет 11-й позиции в таблице Примеры с 39 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: домашняя игра против «Лас-Пальмаса» (1:3) не очень получилась у подопечных Хосепа Бордаласа. Уже на 19-й минуте защитник Альдерете вывел «Хетафе» вперед, но затем последовало удаление в составе. В итоге во втором тайме «канарейки» смогли воспользоваться и численным преимуществом и трижды пробить голкипера Сорию.

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    До этого была гостевая победа над «Вальядолидом» (4:0) и домашнее поражение от «Вильярреала» (1:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Диего Рико (з).

    Состояние команды: в последних играх «Хетафе» демонстрирует очень яркий и результативный футбол, порой забывая про оборону, что вообще-то не очень свойственно философии Бордаласа. Традиционно «Хетафе» показывает энергозатратный футбол с постоянной борьбой и прессингом на всех участках поля, и порой не хватает сил на все 90 минут.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Хетафе» выиграл дома со счетом 1:0

    • В 1/16 финала Кубка Испании также был сильнее «Хетафе» (1:0)

    • В прошлом сезоне обе встречи остались за «Эспаньолом» (2:1, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 2,90, а на «Хетафе» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 2,80.

    Тотал меньше 2 идет за 1,69, а тотал больше 2 можно взять за 2,18.

    Прогноз: на этот матч БК дают довольно низкий тотал, который способны пробить эти команды. У «Хетафе» не будет основного защитника Диего Рико, а у хозяев Оливана, что снизит прочность оборонительных редутов. В атаке и полузащите все в строю, что дает шансы надеяться на результативный футбол.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 2,18.

    Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Эспаньол — Хетафе?

    Матч Эспаньол — Хетафе состоится 18 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Эспаньол — Хетафе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.

    Какую сделать ставку на матч Эспаньол — Хетафе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эспаньол — Хетафе?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Эспаньол — Хетафе?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Эспаньола» дают 2,90, а на «Хетафе» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 2,80.

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    Эспаньол — Хетафе: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 18.04.202522:00. Команды будут забивать
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