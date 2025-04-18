18 апреля в 32-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Эспаньол» и «Хетафе». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: сейчас «Эспаньол» располагается на 15-м месте в таблице Примеры с 35 очками.

Последние матчи: в 31-м туре команда Маноло Гонсалеса выиграла в гостях со счетом 2:0 у «Сельты», играя гораздо хуже соперника, но при этом показав великолепную реализацию. Оба мяча в составе каталонского клуба забил 22-летний нападающий Роберто Фернандес.

Ранее была разгромная победа на выезде над «Райо Вальекано» (4:0) и ничья на своем поле с «Атлетико» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Пуадо (н), травмированы — Оливан (з) и Грагера (п).

Состояние команды: в трех последних матчах «Эспаньол» взял 7 очков и смог немного отдалиться от зоны вылета. При этом оборона команды выглядит очень уверенно, но не безгрешно, позволяя соперникам создавать немало моментов у своих ворот. На последнем же рубеже очень уверенно действует Хоан Гарсия, который в этом сезоне является одним из лучших голкиперов Примеры.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 31-го тура идет 11-й позиции в таблице Примеры с 39 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: домашняя игра против «Лас-Пальмаса» (1:3) не очень получилась у подопечных Хосепа Бордаласа. Уже на 19-й минуте защитник Альдерете вывел «Хетафе» вперед, но затем последовало удаление в составе. В итоге во втором тайме «канарейки» смогли воспользоваться и численным преимуществом и трижды пробить голкипера Сорию.

До этого была гостевая победа над «Вальядолидом» (4:0) и домашнее поражение от «Вильярреала» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Диего Рико (з).

Состояние команды: в последних играх «Хетафе» демонстрирует очень яркий и результативный футбол, порой забывая про оборону, что вообще-то не очень свойственно философии Бордаласа. Традиционно «Хетафе» показывает энергозатратный футбол с постоянной борьбой и прессингом на всех участках поля, и порой не хватает сил на все 90 минут.

Статистика для ставок

В первом круге «Хетафе» выиграл дома со счетом 1:0

В 1/16 финала Кубка Испании также был сильнее «Хетафе» (1:0)

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Эспаньолом» (2:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 2,90, а на «Хетафе» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 2,80.

Тотал меньше 2 идет за 1,69, а тотал больше 2 можно взять за 2,18.

Прогноз: на этот матч БК дают довольно низкий тотал, который способны пробить эти команды. У «Хетафе» не будет основного защитника Диего Рико, а у хозяев Оливана, что снизит прочность оборонительных редутов. В атаке и полузащите все в строю, что дает шансы надеяться на результативный футбол.

Основная ставка: тотал больше 2 за 2,18.

Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,50.