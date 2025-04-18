Эспаньол
Хетафе
«Эспаньол»
Турнирное положение: сейчас «Эспаньол» располагается на 15-м месте в таблице Примеры с 35 очками.
Последние матчи: в 31-м туре команда Маноло Гонсалеса выиграла в гостях со счетом 2:0 у «Сельты», играя гораздо хуже соперника, но при этом показав великолепную реализацию. Оба мяча в составе каталонского клуба забил 22-летний нападающий Роберто Фернандес.
Эспаньол — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Ранее была разгромная победа на выезде над «Райо Вальекано» (4:0) и ничья на своем поле с «Атлетико» (1:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Пуадо (н), травмированы — Оливан (з) и Грагера (п).
Состояние команды: в трех последних матчах «Эспаньол» взял 7 очков и смог немного отдалиться от зоны вылета. При этом оборона команды выглядит очень уверенно, но не безгрешно, позволяя соперникам создавать немало моментов у своих ворот. На последнем же рубеже очень уверенно действует Хоан Гарсия, который в этом сезоне является одним из лучших голкиперов Примеры.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» после 31-го тура идет 11-й позиции в таблице Примеры с 39 очками.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: домашняя игра против «Лас-Пальмаса» (1:3) не очень получилась у подопечных Хосепа Бордаласа. Уже на 19-й минуте защитник Альдерете вывел «Хетафе» вперед, но затем последовало удаление в составе. В итоге во втором тайме «канарейки» смогли воспользоваться и численным преимуществом и трижды пробить голкипера Сорию.
До этого была гостевая победа над «Вальядолидом» (4:0) и домашнее поражение от «Вильярреала» (1:2).
Не сыграют: дисквалифицирован — Диего Рико (з).
Состояние команды: в последних играх «Хетафе» демонстрирует очень яркий и результативный футбол, порой забывая про оборону, что вообще-то не очень свойственно философии Бордаласа. Традиционно «Хетафе» показывает энергозатратный футбол с постоянной борьбой и прессингом на всех участках поля, и порой не хватает сил на все 90 минут.
Статистика для ставок
- В первом круге «Хетафе» выиграл дома со счетом 1:0
- В 1/16 финала Кубка Испании также был сильнее «Хетафе» (1:0)
- В прошлом сезоне обе встречи остались за «Эспаньолом» (2:1, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 2,90, а на «Хетафе» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 2,80.
Тотал меньше 2 идет за 1,69, а тотал больше 2 можно взять за 2,18.
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Прогноз: на этот матч БК дают довольно низкий тотал, который способны пробить эти команды. У «Хетафе» не будет основного защитника Диего Рико, а у хозяев Оливана, что снизит прочность оборонительных редутов. В атаке и полузащите все в строю, что дает шансы надеяться на результативный футбол.
Основная ставка: тотал больше 2 за 2,18.
Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,50.