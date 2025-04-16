Аморим: Без Лиги чемпионов у нас будет больше времени для строительства команды

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что выход в Лигу чемпионов больше полезен для бюджета. Это важно при обдумывании планов на следующий сезон, ведь Лига чемпионов может изменить все.
Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Тяжело играть против топ-команд в Лиге чемпионов по средам и в Премьер-лиге по выходным. Если у нас не будет Лиги чемпионов, у нас будет больше времени для строительства команды», — цитирует Аморима BBC.
Напомним, что шансом «Манчестер Юнайтед» на попадание в Лигу чемпионов является только Лига Европы, где он пробился уже в четвертьфинал.