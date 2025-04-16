Альба: Первый тайм и начало второго были хорошими

Главный тренервысказался о матче против(0:2) в Кубке России.

«Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол. Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше.

Вылет в Пути регионов? Это очередной шанс для нас. Конечно, будем им пользоваться. Вернемся с новыми силами», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» пробился в финал этапа Кубка России Пути РПЛ. «Ростов» продолжит выступать в Пути регионов.