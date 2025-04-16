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    Альба: Первый тайм и начало второго были хорошими

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    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о матче против «Зенита» (0:2) в Кубке России.

    Джонатан Альба
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    Джонатан Альба

    «Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол. Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше.

    Вылет в Пути регионов? Это очередной шанс для нас. Конечно, будем им пользоваться. Вернемся с новыми силами», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» пробился в финал этапа Кубка России Пути РПЛ. «Ростов» продолжит выступать в Пути регионов.

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