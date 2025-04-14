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    Орлов: Семак одержал тренерскую победу

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ. Игра состоялась 13 апреля в Санкт-Петербурге.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Понимаете, в чем вся штука. Эракович начал матч на месте левого центрального защитника. И как раз в этой зоне Кордоба его продавил. Так? А после перерыва Эракович ушел направо. Точной причины не знаю, но это дало свой эффект.

    В остальном, если не брать изначальную позицию серба, все решения тренера Семака — на редкость стопроцентные попадания! И стартовый состав, и замены. Все по делу! И наконец-то мы увидели хорошее физическое состояние футболистов, движение на должном уровне. Тот же Вендел, которого мы в последнее время справедливо критиковали, проделал большой объем работы. Как он догнал Олусегуна в своей штрафной, отобрал мяч и сразу начал атаку. Здорово!

    Так что Семак молодец! Это в том числе, конечно, его тренерская победа! Ну и игроки безукоризненно выполняли все его требования», — сказал Орлов «СЭ».

    «Зенит» набрал 50 очков, обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

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