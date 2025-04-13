Матч 32-го тура итальянской Серии А междусостоится 13 апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Начало в 13:30 мск.

«Аталанта» проиграла 3 матча подряд и теперь «Болонья» угрожает выбить ее из первой четверки. Разрыв всего один пункт, так что в случае поражения «бергамаски» окажутся ниже 4-й позиции.

С учетом всех турниров гости не проигрывают уже 7 матчей, 6 из них они выиграли. В прошлый раз «борзые» даже добились ничьи с «Наполи» (1:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз с коэффициентом 2.03.

предлагает прогноз с коэффициентом 2.03. Букмекеры дают 2.11 на победу «Аталанты», 3.60 на победу «Болоньи» и 3.35 на ничью.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Аталанты» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

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