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    «Аталанта» — «Болонья»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Матч 32-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Болоньей» состоится 13 апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Начало в 13:30 мск.

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    «Аталанта» проиграла 3 матча подряд и теперь «Болонья» угрожает выбить ее из первой четверки. Разрыв всего один пункт, так что в случае поражения «бергамаски» окажутся ниже 4-й позиции.

    С учетом всех турниров гости не проигрывают уже 7 матчей, 6 из них они выиграли. В прошлый раз «борзые» даже добились ничьи с «Наполи» (1:1).

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз с коэффициентом 2.03.

    • Букмекеры дают 2.11 на победу «Аталанты», 3.60 на победу «Болоньи» и 3.35 на ничью.

    • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Аталанты» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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