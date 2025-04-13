«Аталанта» проиграла 3 матча подряд и теперь «Болонья» угрожает выбить ее из первой четверки. Разрыв всего один пункт, так что в случае поражения «бергамаски» окажутся ниже 4-й позиции.
С учетом всех турниров гости не проигрывают уже 7 матчей, 6 из них они выиграли. В прошлый раз «борзые» даже добились ничьи с «Наполи» (1:1).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры дают 2.11 на победу «Аталанты», 3.60 на победу «Болоньи» и 3.35 на ничью.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Аталанты» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.
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