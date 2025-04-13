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    Бергамаски наконец-то обыграют «Болонью»

    Аталанта — Болонья: ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Серия A, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Болонья»
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    Матео Ретеги
    «Аталанта» и «Болонья» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Апреля 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 13:30 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аталанта» на 10 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 31 матче.

    Аталанта — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Лацио» (0:1).

    До того команда минимально проиграла «Фиорентине». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Интера» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аталанта» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Аталанта» ныне угодила в пике. В трех своих последних матчах команда уступила, не забив ни разу.

    Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» уступила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Матео Ретеги настрелял уже 22 мяча в текущем чемпионате.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за выход в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Болонья» лишь на один пункт опережает идущий следом «Ювентус». При этом забила команда 51 мяч в 31 поединке Серии A.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Красно-синие» подписали мировую с «Наполи» (1:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Эмполи» (3:0). Да и поединок с «Венецией» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Давид Калабриа, Льюис Фергюсон, Лукаш Скорупски — травмированы.

    Состояние команды: «Красно-синие» нынче находятся в прекрасных кондициях. Команда не проигрывает уже 7 матчей кряду.

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    При этом «Болонья» не столь ярко атакует. Команда настреляла 51 мяч в 31 поединке итальянского чемпионата.

    Команда уже больше двух лет не проигрывает бергамаскам. Да и в нынешней диспозиции «красно-синие» будут биться за три очка.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Красно-синие» до последней ничьей победили 6 раз кряду.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» не проигрывает 7 матчей кряду

    • «Аталанта» уступила в 3 своих последних поединках

    • Бергамаски в среднем забивают 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.

    Прогноз: Бергамаски мотивированы прервать серию своих неудач, и наверняка будут активно атаковать.

    Бергамаски намерены закрепиться в тройке, да и соперник отнюдь небезгрешен в обороне.

    Ставка: Победа «Аталанты» за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Аталанта — Болонья?

    Матч Аталанта — Болонья состоится 13 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Аталанта — Болонья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Аталанта — Болонья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аталанта — Болонья?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Аталанта — Болонья?

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 3.96.

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    Аталанта — Болонья: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 13.04.202513:30. Бергамаски наконец-то обыграют «Болонью»
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