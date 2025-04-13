«Аталанта» и «Болонья» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аталанта» на 10 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Лацио» (0:1).

До того команда минимально проиграла «Фиорентине». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Интера» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аталанта» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Аталанта» ныне угодила в пике. В трех своих последних матчах команда уступила, не забив ни разу.

Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Матео Ретеги настрелял уже 22 мяча в текущем чемпионате.

«Болонья»

Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за выход в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» лишь на один пункт опережает идущий следом «Ювентус». При этом забила команда 51 мяч в 31 поединке Серии A.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Красно-синие» подписали мировую с «Наполи» (1:1).

До того команда уверенно расправилась с «Эмполи» (3:0). Да и поединок с «Венецией» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Давид Калабриа, Льюис Фергюсон, Лукаш Скорупски — травмированы.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче находятся в прекрасных кондициях. Команда не проигрывает уже 7 матчей кряду.

При этом «Болонья» не столь ярко атакует. Команда настреляла 51 мяч в 31 поединке итальянского чемпионата.

Команда уже больше двух лет не проигрывает бергамаскам. Да и в нынешней диспозиции «красно-синие» будут биться за три очка.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Красно-синие» до последней ничьей победили 6 раз кряду.

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывает 7 матчей кряду

«Аталанта» уступила в 3 своих последних поединках

Бергамаски в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 3.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.

Прогноз: Бергамаски мотивированы прервать серию своих неудач, и наверняка будут активно атаковать.

Бергамаски намерены закрепиться в тройке, да и соперник отнюдь небезгрешен в обороне.

Ставка: Победа «Аталанты» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08