Аталанта
Болонья
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Аталанта» на 10 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 31 матче.
Аталанта — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Лацио» (0:1).
До того команда минимально проиграла «Фиорентине». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Интера» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аталанта» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аталанта» ныне угодила в пике. В трех своих последних матчах команда уступила, не забив ни разу.
Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» уступила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Матео Ретеги настрелял уже 22 мяча в текущем чемпионате.
«Болонья»
Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за выход в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» лишь на один пункт опережает идущий следом «Ювентус». При этом забила команда 51 мяч в 31 поединке Серии A.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Красно-синие» подписали мировую с «Наполи» (1:1).
До того команда уверенно расправилась с «Эмполи» (3:0). Да и поединок с «Венецией» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Давид Калабриа, Льюис Фергюсон, Лукаш Скорупски — травмированы.
Состояние команды: «Красно-синие» нынче находятся в прекрасных кондициях. Команда не проигрывает уже 7 матчей кряду.
При этом «Болонья» не столь ярко атакует. Команда настреляла 51 мяч в 31 поединке итальянского чемпионата.
Команда уже больше двух лет не проигрывает бергамаскам. Да и в нынешней диспозиции «красно-синие» будут биться за три очка.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Красно-синие» до последней ничьей победили 6 раз кряду.
Статистика для ставок
- «Болонья» не проигрывает 7 матчей кряду
- «Аталанта» уступила в 3 своих последних поединках
- Бергамаски в среднем забивают 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.71, а победа оппонента — в скромные 3.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Пари НН — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Бавария — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Бергамаски мотивированы прервать серию своих неудач, и наверняка будут активно атаковать.
Бергамаски намерены закрепиться в тройке, да и соперник отнюдь небезгрешен в обороне.
Ставка: Победа «Аталанты» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08