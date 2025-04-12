12 апреля в 19:30 по мск состоится поединок 29-го тура немецкой Бундеслиги междуи дортмундской

«Бавария» накануне проиграла «Интеру» в матче Лиги чемпионов. В Бундеслиге команда не проигрывает уже три тура, имея две победы подряд. Последним результатом стала победа над «Аугсбургом» 3:1.

«Боруссия» также на неделе уступила в матче ЛЧ. Поражение 0:4 команде нанесла «Барселона». В последнем поединке чемпионата «шмели» одержали крупную победу 4:1 над «Фрайбургом».

«Бавария» останется лидером при любом исходе поединка. При этом «Боруссия» имеет шанс догнать 6-ю строчку, чтобы побороться за место в еврокубках на следующий сезон.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на матч, коэффициент составляет 2.07.

дали прогноз на матч, коэффициент составляет 2.07. Букмекеры не сомневаются в силах «Баварии». Котировки на победу составляют 1.55 и 5.20 соответственно. С коэффициентом 5.00 можно поставить на ничью.

По прогнозу ИИ, «Бавария» должна выиграть с разгромным счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

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