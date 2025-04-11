Глеб: «Барселона» и «Арсенал» выглядят фаворитами, но расслабляться рано

Бывший полузащитникАлександр Глеб оценил результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Шансы "Арсенала" и "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов сейчас выглядят наиболее реалистичными за последние годы, но нужно помнить — это только начало сложного пути, где каждый соперник по-своему опасен», — передает слова Глеба сайт «ВсеПроСпорт».

Бывший футболист также отметил, что ожидал победы «Арсенала» над «Реалом» в первом матче, но не думал, что лондонский клуб сможет разгромить соперника. Александр ожидает, что в ответном матче на «Сантьягу Бернабеу» «Реал» будет действовать иначе, и «Арсенал» должен это учесть.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, в первом матче«канониры» уверенно обыграли мадридский «Реал» (3:0), а «Барселона» на своем поле разгромила «Боруссию Дортмунд» (4:0).