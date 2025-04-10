Зиркзе: Лига Европы — это возможность для нас спасти сезон

Нападающийвысказался о предстоящем матче противв Лиге Европы.

«Лига Европы — это возможность для нас спасти сезон. Мы должны быть честны в этом вопросе, потому что цель клуба — попасть в Лигу чемпионов.

На этот клуб определённо оказывается давление. С этим просто нужно смириться. Необходимо просыпаться каждое утро с желанием быть лучшей версией себя, а также нужно усердно работать. И тогда всё получится», — приводит слова Зиркзе официальный сайт УЕФА.

Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» состоится 10 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.