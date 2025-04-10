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    «Лион» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют

    Лион — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 3.40 на Лигу Европы 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Лион»
    10 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы сыграют «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 10 Апреля 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
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    «Лион»

    Турнирное положение: лионский коллектив смог набрать 15 очков и финишировал шестым в общем этапе Лиги Европы.

    «Дети» также уже успели пройти румынский «ФКСБ» в 1/8 финала турнира.

    Лион — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Что касается чемпионата Франции, тот тут команда из Лиона идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе «ткачей» 48 зачетных баллов.

    Последние матчи:в прошлых турах лионцы переиграли «Лилль» (2:1), но проиграли «Страсбуру» (2:4).

    До этого команда из одноименного города смогла победить «Гавр» (4:2), «Ниццу» (2:0) и «Брест» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Также «Лион» без особых проблем прошел «ФКСБ» (3:1, 4:0) в 1/16 финала второго по престижности еврокубка.

    Не сыграют: травмированы только Малик Фофана и Эрнест Нуама.

    Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки выступают достаточно удачно и претендуют не только на Лигу Европы, но и на попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон через чемпионат.

    Думается, что «Лион» вполне может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. С такой игрой у команды есть все шансы для этого.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: во время этапа лиги манчестерский коллектив смог набрать 18 очков и занял итоговое третье место в турнирной таблице.

    Также манкунианцы смогли уже пройти в 1/8 финала испанский «Реал Сосьедад».

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    • В чемпионате Англии же команда из Манчестера имеет в своем активе 38 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Последние матчи: в прошлых турах «красные дьяволы» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0) и проиграл «Ноттингем Форест» (0:1).

    До этого же манчестерцы смогли победить «Лестер» (3:0) и поделили очки с «Арсеналом» (1:1).

    Также «Манчестер Юнайтед» уверенно прошел «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1) в Лиге Европы.

    Не сыграют: травмированы Амад Диалло, Джонни Эванс, Айден Хевен, Лисандро Мартинес и Чидози Оби.

    Состояние команды: этот сезон является провальным для подопечных Рубена Аморима, поэтому единственным шансом для «Манчестер Юнайтед» остается Лига Европы.

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    Именно победа в Лиге Европы может спасти сезон, поскольку тогда команда сможет выступить в Лиге чемпионов, что и является целью «Манчестер Юнайтед».

    Статистика для ставок

    • «Лион» выиграл 6 из последних 7 матчей

    • «Реал» выиграл только 2 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре в 2023 году «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лиона» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: первая игра вряд ли будет открытой, а все будет решаться в Манчестере. Думается, что команды могут вполне сыграть вничью в первой игре.

    Ставка: ничья за 3.40.

    Прогноз: команды вряд ли забьют много, поэтому поставим на то, что тотал пробит не будет.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

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    Лион — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 10.04.202522:00. «Лион» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
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