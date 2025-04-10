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    «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграют между собой в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лион»

    «Лион» занял шестое место на общем этапе Лиги Европы, оформив 15 очков в 8-ми матчах. Команда из одноименного города одержала 4 победы при 3-х ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей составила 16:8.

    Многократный чемпион Франции миновал стыковые матчи и пробился в 1/8 финала напрямую. На этой стадии «Лион» не испытал никаких проблем со «Стяуа», пропустив за два матча всего один гол — уверенная победа на выезде 3:1 и разгром дома со счетом 4:0.

    В Лиге 1 команда идет на пятой строчке, продолжая борьбу за еврокубковые места. В крайнем туре «Лион» в волевом стиле обыграл дома «Лилль» — 2:1.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» стал единственной командой, которая не проиграла ни одного матча на общем этапе Лиги Европы — 5 побед и 3 ничьи с разницей голов 16:9. При этом «красные дьяволы» завершили данный этап на третьей строчке, пропустив вперед «Лацио» и «Атлетик».

    В 1/8 финала подопечные Рубена Аморима вышли на «Реал Сосьедад». Первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась вничью 1:1, но зато в ответной игре «Манчестер Юнайтед» одержал убедительную победу со счетом 4:1 и оформил путевку в следующий раунд.

    Манкунианцы откровенно доигрывают сезон в АПЛ. Команда занимает 13-е место, что для такого великого клуба выглядит настоящим провалом. В последнем туре «красные дьяволы» сыграли вничью 0:0 в дерби против «Манчестер Сити».

    Личные встречи

    Команды четыре раза встречались между собой в рамках Лиги Чемпионов и еще один матч носил товарищеский характер. На счету «Манчестер Юнайтед» 3 победы и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.40.

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