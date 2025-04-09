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    Артета отреагировал на дубль Райса в матче ЛЧ с «Реалом»

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    Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал дубль Деклана Райса прямыми ударами со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    Лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

    «Райс был очень решителен, потому что мы разговаривали с ним в последние несколько месяцев. Мы не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021 года.

    Прошло много времени, так что забить два гола за 12 минут сопернику такой величины и качества одному и тому же игроку — игроку, который никогда в своей карьере не забивал со штрафного, — каковы шансы? Но сегодня он это сделал», — приводит слова Артеты Goal.com.

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    Ответный матч пройдет в Мадриде 16 апреля.

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