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    Анчелотти проанализировал фиаско «Реала» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ

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    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблемах «сливочных» в нынешнем сезоне после разгромного поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Почему команда не показывает стабильных результатов во втором тайме? Это непросто объяснить. Нам не удалось наладить единую слаженную игру. Мы стремились действовать индивидуально, и это обернулось против нас, так как мы немного потеряли организацию. В результате соперник лучше контролировал мяч и, в первую очередь, ход встречи.

    Есть два аспекта: один из них меня удовлетворил, но затем мы пропустили два гола. Произошло что-то иное: реакция команды оставляла желать лучшего. Я считаю, что это одна из главных проблем, с которыми мы сталкивались на протяжении всего сезона. Сложности в поддержании компактности как в удачные, так и в неудачные периоды, — приводит слова Анчелотти AS.

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    Ответный матч клубы проведут 16 апреля в Мадриде.

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