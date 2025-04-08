Силкин назвал основных претендентов за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер московскогоСергей Силкин поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

«Основная борьба за чемпионство, думаю, развернется между "Краснодаром" и "Зенитом". "Спартак" все‑таки как‑то поздновато подключился к этой гонке, не всегда был стабилен, хотя команда у них неплохо сыграна. В общем, основными претендентами видятся "быки" и "Зенит". Петербуржцам деваться некуда: столетие клуба совсем рядом. Так что "Зенит" сейчас очень постарается остановить "Краснодар", очное противостояние скоро. Если же в матче "Краснодара" и "Зенита" будет ничья, то, думаю, южане не должны свой шанс упускать», — приводит слова Силкина «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров с 52 очками в активе. У «Зенита» и «Спартака» по 47 баллов, москвичи занимают 2-е место по дополнительным показателям.

Календарь и таблица РПЛ

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля в Санкт-Петербурге.