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    Силкин назвал основных претендентов за чемпионство в РПЛ

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    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Основная борьба за чемпионство, думаю, развернется между "Краснодаром" и "Зенитом". "Спартак" все‑таки как‑то поздновато подключился к этой гонке, не всегда был стабилен, хотя команда у них неплохо сыграна. В общем, основными претендентами видятся "быки" и "Зенит". Петербуржцам деваться некуда: столетие клуба совсем рядом. Так что "Зенит" сейчас очень постарается остановить "Краснодар", очное противостояние скоро. Если же в матче "Краснодара" и "Зенита" будет ничья, то, думаю, южане не должны свой шанс упускать», — приводит слова Силкина «Матч ТВ».

    «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров с 52 очками в активе. У «Зенита» и «Спартака» по 47 баллов, москвичи занимают 2-е место по дополнительным показателям.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля в Санкт-Петербурге.

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