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    Де Брейне может оказаться в «Интер Майами»

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    «Интер Майами», где играет форвард Лионель Месси, интересуется хавбеком «Манчестер Сити» Кевином де Брейне. Об этом информирует ESPN.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    Клуб Девида Бекхэма имеет приоритетное право среди клубов МЛС на переговоры с бельгийцем, так как «Интер» внес футболиста в свой «список открытий».

    Правила МЛС гласят, что клубы могут добавлять до пяти игроков в свой «список открытий» в любой момент времени. Включая игрока в список, эта команда получает исключительное право начать переговоры первой без конкуренции со стороны других клубов лиги.

    Ранее де Брейне интересовались клубы из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне футболист в 30 матчах забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.

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