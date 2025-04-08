Де Брейне может оказаться в «Интер Майами»

, где играет форвард, интересуется хавбеком «Манчестер Сити». Об этом информирует ESPN.

Клуб Девида Бекхэма имеет приоритетное право среди клубов МЛС на переговоры с бельгийцем, так как «Интер» внес футболиста в свой «список открытий».

Правила МЛС гласят, что клубы могут добавлять до пяти игроков в свой «список открытий» в любой момент времени. Включая игрока в список, эта команда получает исключительное право начать переговоры первой без конкуренции со стороны других клубов лиги.

Ранее де Брейне интересовались клубы из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне футболист в 30 матчах забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.