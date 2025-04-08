Черчесов: Я бы не сбрасывал со счетов «Динамо» и ЦСКА

Экс-наставник сборной Россииобозначил, какие клубы претендуют на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Я бы не сбрасывал со счетов "Динамо" и ЦСКА. ЦСКА мощно начал этот год — только одна ничья с "Зенитом", в остальных матчах победы.

"Динамо" показывало неплохой футбол. И сейчас как раз мы наблюдаем, возможно, решающий отрезок в борьбе за чемпионство», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Календарь и таблица РПЛ

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. Также в топ-3 идут «Спартак» и «Зенит», которые заработали по 47 баллов.