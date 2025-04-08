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    Черчесов: Я бы не сбрасывал со счетов «Динамо» и ЦСКА

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    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов обозначил, какие клубы претендуют на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я бы не сбрасывал со счетов "Динамо" и ЦСКА. ЦСКА мощно начал этот год — только одна ничья с "Зенитом", в остальных матчах победы.

    "Динамо" показывало неплохой футбол. И сейчас как раз мы наблюдаем, возможно, решающий отрезок в борьбе за чемпионство», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

    Календарь и таблица РПЛ

    Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. Также в топ-3 идут «Спартак» и «Зенит», которые заработали по 47 баллов.

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