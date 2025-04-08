Агкацев в пятерке лучших вратарей мира по версии CIES

Голкипер «Краснодара»попал в топ-5 лучших вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

В ней были проанализированы выступления игроков с с 31 марта 2024 года по 31 марта 2025 года. При расчетах использовали только тех голкиперов, которые сыграли 20 матчей и более в своем чемпионате за указанный срок.

Также в списке есть один российский голкипер — Евгений Латышонок из «Зенита», он на 12-м месте.