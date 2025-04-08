Агкацев в пятерке лучших вратарей мира по версии CIES

Станислав Агкацев Фото: globallookpress.com
В ней были проанализированы выступления игроков с с 31 марта 2024 года по 31 марта 2025 года. При расчетах использовали только тех голкиперов, которые сыграли 20 матчей и более в своем чемпионате за указанный срок.
Также в списке есть один российский голкипер — Евгений Латышонок из «Зенита», он на 12-м месте.
Топ-10 лучших вратарей мира за последний год по версии CIES (с указанием индекса):
- 1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — 95,5;
- 2. Ян Зоммер («Интер») — 91,7;
- 3. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 88;
- 4. Станислав Агкацев («Краснодар») — 87,4;
- 5. Марк Флеккен («Брентфорд») — 85,9;
- 6. Роберт Санчес («Челси») — 84,1;
- 7. Петер Гулачи («Лейпциг») — 83,9;
- 8. Жоау Рикардо («Форталеза») — 83,7;
- 9. Мориц Николас («Боруссия» Мёнхенгладбах) — 83,3;
- 10. Робин Центнер («Майнц») — 82,2.
- 12. Евгений Латышонок (81,7).