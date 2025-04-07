Колыванов считает, что «Динамо» будет трудно бороться место в тройке призеров РПЛ

Бывший футболист московскогои сборной Россииподелился мыслями о шансах «бело-голубых» побороться за призовое место в нынешнем сезоне РПЛ.

«На данный момент, после поражения от ЦСКА, перспективы динамовцев в этом чемпионате видятся не очень отрадными. Хотя по игре "Динамо" выглядит симпатично. Тем не менее есть ошибки в обороне, а свои моменты не всегда забивают. И в игре с ЦСКА имели пару очень хороших моментов.

Сейчас сложно сказать, какими динамовцы в итоге будут. Можно побороться за тройку, а за чемпионство уже маловероятно. Хотя и за тройку тоже нелегко бороться будет. Скорее пятыми будут, но посмотрим», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

«Динамо» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Марцела Лички 42 очка.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч в рамках 24-го тура РПЛ «бело-голубые» сыграют в Нижнем Новгороде против «Пари НН» 12 апреля.