Гиттенс летом намерен покинуть «Боруссию» Д

Полузащитник дортмундской «Боруссии»сообщил о желании покинуть клуб по окончании сезона, сообщает издание Sky Sport.

20-летний англичанин уже уведомил руководство «шмелей», что хочет попробовать свои силы на более высоком уровне.

Сейчас интерес к Гиттенсу проявляют мюнхенская «Бавария» и клубы АПЛ. Зимой «Боруссия» выставляла ценник на игрока в размере 100 млн евро, но сейчас готова значительно снизить стоимость, если не сможет пробиться в еврокубки.

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В этом сезоне Гиттенс сыграл за дортмундцев 28 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. На портале Transfermarkt вингер сейчас оценивается в 50 млн евро.