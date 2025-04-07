ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Буцаев«Главная награда Овечкина — любовь и признание болельщиков во всём мире». Буцаев — о рекорде россиянина
    Все новости спорта

    Гиттенс летом намерен покинуть «Боруссию» Д

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Трансферы Бавария
    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс сообщил о желании покинуть клуб по окончании сезона, сообщает издание Sky Sport.

    Джейми Гиттенс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейми Гиттенс

    20-летний англичанин уже уведомил руководство «шмелей», что хочет попробовать свои силы на более высоком уровне.

    Сейчас интерес к Гиттенсу проявляют мюнхенская «Бавария» и клубы АПЛ. Зимой «Боруссия» выставляла ценник на игрока в размере 100 млн евро, но сейчас готова значительно снизить стоимость, если не сможет пробиться в еврокубки.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В этом сезоне Гиттенс сыграл за дортмундцев 28 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. На портале Transfermarkt вингер сейчас оценивается в 50 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Болонья» продолжить победную серию?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • «Арсенал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  6.71
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  7.00
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры