Булыкин: У «Динамо» еще есть амбиции попасть в тройку РПЛ

Экс-футболиствысказался о перспективах московскогов нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Динамо нужно выполнить цели на сезон, завоевав медали. У команды ещё есть амбиции попасть в тройку РПЛ. В противном случае задачу на сезон можно будет считать невыполненной. В прошлой регулярке команда не боролась за чемпионство, хотя в последнем туре могла выиграть золотые медали.

Нельзя опускать руки, нужно биться в оставшихся матчах. Всё ещё реально», — сказал Булыкин Чемпионату.

После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 42 очками в активе, отставая от 3-ки лидеров на 5 баллов.