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    Булыкин: У «Динамо» еще есть амбиции попасть в тройку РПЛ

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    Экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о перспективах московского «Динамо» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Динамо нужно выполнить цели на сезон, завоевав медали. У команды ещё есть амбиции попасть в тройку РПЛ. В противном случае задачу на сезон можно будет считать невыполненной. В прошлой регулярке команда не боролась за чемпионство, хотя в последнем туре могла выиграть золотые медали.

    Нельзя опускать руки, нужно биться в оставшихся матчах. Всё ещё реально», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 42 очками в активе, отставая от 3-ки лидеров на 5 баллов.

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