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    Аморим: У Фернандеша очень большая роль

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о роли Бруну Фернандеша в игре команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Высокая ценность Бруну для "Юнайтед"? Это очевидно, но вы можете посмотреть на другие команды, у них также есть игроки, которые настолько важны. Если вы посмотрите на "Ливерпуль", то это Мохамед Салах, и разница, которую он создает.

    Бруну — наш игрок по этой части. Так что он неплохо справляется. Опять же, все должны совершенствоваться, и Бруну должен сделать еще один шаг вперед в следующем году, потому что у него очень большая роль», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ.

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