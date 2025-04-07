Аморим: У Фернандеша очень большая роль

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о ролив игре команды.

«Высокая ценность Бруну для "Юнайтед"? Это очевидно, но вы можете посмотреть на другие команды, у них также есть игроки, которые настолько важны. Если вы посмотрите на "Ливерпуль", то это Мохамед Салах, и разница, которую он создает.

Бруну — наш игрок по этой части. Так что он неплохо справляется. Опять же, все должны совершенствоваться, и Бруну должен сделать еще один шаг вперед в следующем году, потому что у него очень большая роль», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

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Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ.