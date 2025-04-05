Соболев: Хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло

Нападающийвысказался о матче против(1:1).

«Ничейная игра, но для "Зенита" — это как поражение, поэтому эмоции отрицательные. От гола никаких эмоций не было. Хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло. Максим — молодец, все сделал. Мне оставалось только ногу подставить. Я сделал то, что должен был.

Камень с плеч? Да нет. Лично я, если честно, вообще не обращал на это внимание. Просто я понимал, что такое бывает, один гол может все изменить. У меня лично ничего не изменится, я буду также тренироваться, работать, что должно измениться? Буду в каждой игре теперь забивать по пять? Дай бог, чтобы так было. Я больше переживал, что играл не очень хорошо», — отметил Соболев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й строчке (47).