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    Мотта: Я потерял раздевалку в «Ювентусе»? Это абсурд

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Бывший главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта дал комментарий по поводу своего ухода с поста наставника туринского клуба.

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    «Можно меня критиковать как тренера за мои решения, я принимаю это. Но любой, кто скажет, что я потерял раздевалку — лжец. Это абсурд. Ни один футболист из тех, с которыми я работал, никогда не говорил, что у него были проблемы со мной. В "Юве" у меня были прекрасные отношения со всеми игроками, как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.

    Это нормально, что футболисты, играющие меньше, могут быть более недовольными. Я тоже был футболистом и был разочарован, когда не выходил на поле. Но я всегда уважал решения тренера, так делали и игроки "Юве". Считаю, я показал, что неиграющие сегодня могут выйти на поле позже, если будет позволять их форма и отдача на тренировках.

    Подобные разговоры за кулисами нахожу высокомерным и неприличным, потому что мои отношения с футболистами были прекрасными. Эти ребята всегда делали всё возможное», — приводит слова Мотты Corriere della Sera.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что новым главным тренером «Ювентуса» стал Игор Тудор.

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