Личка видит пользу в возможном переходе Дзюбы в «Динамо»

Главный тренер московскоговысказался о возможном переходе нападающегов столичный клуб.

«Несмотря на возраст, Дзюба отлично справляется со своей задачей на поле.

Для вариативности в атаке Артем был бы полезен "Динамо". Нападающий такого типа никогда не помешает. Что касается того, хочу ли я видеть Дзюбу в "Динамо", — прямо сейчас я не думаю об этом, это пока далеко. Ближе к лету посмотрим», — поделился Личка в разговоре с «РБ Спорт».

Ранее Дзюба сообщил о том, что не планирует завершать карьеру по окончанию текущего сезона. 36-летний форвард «Акрона» в нынешнем розыгрыше РПЛ сыграл в 14 матчах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.