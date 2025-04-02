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    Личка видит пользу в возможном переходе Дзюбы в «Динамо»

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в столичный клуб.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Несмотря на возраст, Дзюба отлично справляется со своей задачей на поле.

    Для вариативности в атаке Артем был бы полезен "Динамо". Нападающий такого типа никогда не помешает. Что касается того, хочу ли я видеть Дзюбу в "Динамо", — прямо сейчас я не думаю об этом, это пока далеко. Ближе к лету посмотрим», — поделился Личка в разговоре с «РБ Спорт».

    Ранее Дзюба сообщил о том, что не планирует завершать карьеру по окончанию текущего сезона. 36-летний форвард «Акрона» в нынешнем розыгрыше РПЛ сыграл в 14 матчах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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