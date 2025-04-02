2 апреля в Мадриде состоится ответный поединокв рамках полуфинала Кубка Испании. В первом матче команды сыграли вничью 4:4. Начало игры в 22:30 мск.

«Атлетико» сейчас сильно штормит. Команда Симеоне выглядит не так уверенно, как пару месяцев назад. «Барса», кажется, все сильнее прибавляет с приближением конца сезона. «Каталонцы» не проигрывают с декабря.

Не будем забывать, что в середине марта команды встречались на «Метрополитано» в Примере и «Барселона» одержала победу со счетом 4:2.

Последние 4 матча команды на двоих забивали не менее 3 мячей. Так что есть надежда, что встреча и в этот раз не разочарует в плане результативности.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Сайт LiveSport.Ru опубликовал прогноз, с которым можно ознакомиться здесь.

опубликовал прогноз, с которым можно ознакомиться здесь. Букмекеры пророчат «Барсе» победу в матче и, соответственно, выход в финал. Коэффициенты составляют 3.00 и 2.27 на матч, 2.15 и 1.71 на проход.

Ставка ИИ — победа «Атлетико» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча кубка Испании «Атлетико» — «Барселона» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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