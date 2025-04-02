Атлетико
Барселона
«Атлетико»
Турнирное положение: команда из Мадрида уже почти лишилась шансов на чемпионский титул.
Столичный коллектив имеет в своем активе 57 очков и занимает третье место в испанской Примере.
Атлетико — Барселона: коэффициенты букмекеров
«Матрасники» смогли забить 47 мячей за 29 матчей, а пропустили всего 23.
Последние матчи: в прошлой игре мадридский коллектив потерял очки, сыграв вничью с «Эспаньолом» (1:1).
До этого же команда из столицы Испании уступила «Барселоне» (2:4) и «Хетафе» (1:2).
Также «индейцы» вылетели из Лиги чемпионов, по пенальти проиграв «Реалу».
Не сыграют: травмирован у мадридцев Коке, а дисквалифицирован Анхель Корреа.
Состояние команды: похоже на то, что именно Кубок Испании является последней надеждой «Атлетико» на трофей. Из Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне вылетели, а в чемпионате после последних неудач сильно отстали.
«Атлетико» сделает ставку именно на этот матч. Тем более после гостевой ничьей 4:4 в первой игре есть все шансы на то, чтобы пробиться в финал.
«Барселона»
Турнирное положение: команда из одноименного города в последнее время крушит всех на своем пути и является фаворитом в борьбе за чемпионский титул.
«Блаугранас» набрали 66 зачетных баллов и лидируют в турнирной таблице испанской Примеры.
Коллектив из Барселоны провел 29 матчей, забил 82 мяча, а пропустил всего 28.
Последние матчи: «сине-гранатовые» в прошлых турах переиграли «Жирону» (3:1), «Осасуну» (3:0) и «Атлетико» (4:2).
До этого же каталонский коллектив прошел «Бенфику» (1:0, 3:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Последний раз не выиграла команда из столицы Каталонии как раз в первой игре с «Атлетико» (4:4) в полуфинале Кубка.
Не сыграют: в лазарете каталонцев находятся Марк Берналь, Марк Касадо, Андреас Кристенсен, Дани Ольмо и Марк-Андре тер Штеген.
Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают борьбу за все три трофея. «Барселона» может как остаться ни с чем, так и забрать абсолютно все.
«Барселона» сейчас показывает отличную игру, поэтому думается, что команда точно сможет зацепиться хотя бы за один трофей.
Статистика для ставок
- «Атлетико» не может выиграть на протяжении 5 матчей
- «Барселона» не проигрывает на протяжении 20 матчей
- в последней очной игре «Барселона» выиграла у «Атлетико» со счетом 4:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.70, а победа «Атлетико» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в этой игре точно легко не будет никому, поэтому в основное время соперники могут сыграть вничью, а решить уже все или в овертайме, или в серии пенальти.
Ставка: ничья в основное время за 3.70.
Прогноз: игра будет упорной, поскольку цена ошибки высока. Она вряд ли выйдет такой результативной, как первая, поэтому команды могут и не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.25.