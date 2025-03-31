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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    «Сочи» победил «Енисей» в Первой лиге

    «Сочи» — «Енисей»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В заключительном матче 26-го тура Первой лиги по футболу «Сочи» дома выиграл у «Енисея» со счетом 2:1.

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    Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала на 67-й минуте Павел Мелешин реализовал пенальти, а через 10 минут Владимир Писарский увеличил преимущество «Сочи».

    «Енисей» смог забить лишь гол престижа в исполнении Александра Долгова на исходе встречи.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Енисей 2:1
    Голы: 1:0 Павел Мелёшин (пенальти) (67'), 2:0 Владимир Писарский (77'), 2:1 Александр Долгов (90+2') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Никита Бурмистров, 62'), Вячеслав Литвинов, Сергей Терехов (Кирилл Никитин, 85'), Руслан Магаль (Павел Маслов, 46'), Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Роман Пасевич, Владимир Писарский (Олег Кожемякин, 85'), Павел Мелёшин (Максим Кайнов, 78'), Aberdin N. Енисей: Станислав Антипин, Ян Цесь, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Александр Ломакин, Андреа Чуканов (Юрий Бавин, 79'), Кирилл Ушатов (Амир Батырев, 79'), Артур Гилязетдинов (Оливье Кенфак, 33'), Александр Канаплин, Андрей Окладников (Александр Долгов, 83')

    «Сочи» идет третьим в таблице Первой лиги с 47 очками. «Енисей» (37) — на 7-м месте.

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