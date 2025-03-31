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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    «Сельта» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью

    «Сельта» — «Лас-Пальмас»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура испанского чемпионата «Сельта» и «Лас-Пальмас» не выявили сильнейшего, сыграв 1:1.

    «Сельта»
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    «Сельта»

    На точный удар Альфонсо Гонсалеса гости ответили забитым мячом Альберто Молейро.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Лас-Пальмас 1:1
    Голы: 1:0 Альфон Гонсалес (45 + 2'), 1:1 Альберто Молейро (48'), 1:2 Фабиу Силва (70') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес (Пабло Дуран, 86'), Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Серхио Каррейра, Дамиан Родригес (Франсиско Пейнадо, 75'), Илаш Мориба, Михайло Ристич (Жаилсон, 46'), Икер Лосада (Fer Lopez, 46'), Борха Иглесиас (Яго Аспас, 75'), Альфон Гонсалес Лас-Пальмас: Яспер Силлессен (Динко Хоркаш, 27'), Мика Мармоль, Скотт Маккена, Хуанма Эрсог, Альберто Молейро, Хосе Кампанья (Дариу Эсугу, 46'), Хавьер Муньос, Фабиу Силва, Вити Росада, Oli McBurnie (Марвин Парк, 77'), Stefan Bajcetic (Сандро Рамирес, 46') Предупреждения: Икер Лосада (45 + 4'), Хави Родригес (79'), Fer Lopez (83')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Сельты» стало 39 очков и девятая строчка в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» 28 баллов и 17-е место.

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