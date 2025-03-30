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    «Интер» — «Удинезе»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    30 марта в Милане состоится матч 30-го тура Серии А Италии, в котором «Интер» примет «Удинезе». Начало встречи в 19:00 мск.

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    «Интер» опережает «Наполи» на 3 очка в борьбе за чемпионство. Сейчас «нерадзурри» в выгодном положении. Они выиграли два последних поединка. В прошлый раз хозяева одолели 2:0 «Аталанту». Очередной успешный матч позволит им сохранить уверенность на остаток сезона.

    Для «Удинезе» в этом поединке задач особых нет. Скорее всего, гости будут довольны и ничьей. Они не смогли выиграть в двух прошлых турах. Мировая с «Интером» станет отличным результатом.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру с коэффициентом 2.15.

    • Букмекеры дают 1.40 на победу «Интера» и 8.40 на победу «Удинезе».

    • Искусственный интеллект считает, что гости смогут вырвать ничью, а счет будет нулевым.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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