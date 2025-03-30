30 марта в Милане состоится матч 30-го тура Серии А Италии, в которомпримет. Начало встречи в 19:00 мск.

«Интер» опережает «Наполи» на 3 очка в борьбе за чемпионство. Сейчас «нерадзурри» в выгодном положении. Они выиграли два последних поединка. В прошлый раз хозяева одолели 2:0 «Аталанту». Очередной успешный матч позволит им сохранить уверенность на остаток сезона.

Для «Удинезе» в этом поединке задач особых нет. Скорее всего, гости будут довольны и ничьей. Они не смогли выиграть в двух прошлых турах. Мировая с «Интером» станет отличным результатом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру с коэффициентом 2.15.

дали свой прогноз на игру с коэффициентом 2.15. Букмекеры дают 1.40 на победу «Интера» и 8.40 на победу «Удинезе».

Искусственный интеллект считает, что гости смогут вырвать ничью, а счет будет нулевым.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

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