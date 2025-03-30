«Интер» опережает «Наполи» на 3 очка в борьбе за чемпионство. Сейчас «нерадзурри» в выгодном положении. Они выиграли два последних поединка. В прошлый раз хозяева одолели 2:0 «Аталанту». Очередной успешный матч позволит им сохранить уверенность на остаток сезона.
Для «Удинезе» в этом поединке задач особых нет. Скорее всего, гости будут довольны и ничьей. Они не смогли выиграть в двух прошлых турах. Мировая с «Интером» станет отличным результатом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры дают 1.40 на победу «Интера» и 8.40 на победу «Удинезе».
- Искусственный интеллект считает, что гости смогут вырвать ничью, а счет будет нулевым.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.
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