30 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Удинезе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» привычно сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Интер» на 3 пункта опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» уверенно переиграли «Аталанту» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Фейеноорду» (2:1). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Монцу» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда Симоне Индзаги победила 4 раза. В этих поединках «Интер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Маттео Дармиан, Дензел Дамфрис, Никола Залевски, Петр Зелиньски — травмированы. Алессандро Бастони — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: команда Симоне Индзаги победила в 4 своих последних матчах. Да и забила команда 65 мячей в 29 поединках чемпионата.

Матчи с «Удинезе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» 5 раз одолел фриуланцев.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Змеи» намерены оторваться от преследователей на более комфортное расстояние.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» аж на 11 очков отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Фриуланцы уступили «Вероне» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Лацио» (1:1). А вот поединок с «Пармой» завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Рэзван Сава, Исаак Туре — травмированы.

Состояние команды: Фриуланцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду, хотя до того выиграла трижды подряд.

При этом «Удинезе» способен дать бой априори более сильному оппоненту. Вот только состав команды по именам выглядит скромно.

В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Бодаться с лидером придется без основного голкипера.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Фриуланцы постараются преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Интер» победил в 4 своих последних поединках

«Удинезе» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Интер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Подопечные Симоне Индзаги явно сильнее соперника, и наверняка не раз найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные хозяева борются за чемпионский титул, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00