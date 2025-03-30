Интер
Удинезе
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» привычно сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице Серии A.
При этом «Интер» на 3 пункта опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 29 матчах.
Интер — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» уверенно переиграли «Аталанту» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Фейеноорду» (2:1). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Монцу» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда Симоне Индзаги победила 4 раза. В этих поединках «Интер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Маттео Дармиан, Дензел Дамфрис, Никола Залевски, Петр Зелиньски — травмированы. Алессандро Бастони — дисквалифицирован.
Состояние команды: команда Симоне Индзаги победила в 4 своих последних матчах. Да и забила команда 65 мячей в 29 поединках чемпионата.
Матчи с «Удинезе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» 5 раз одолел фриуланцев.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Змеи» намерены оторваться от преследователей на более комфортное расстояние.
«Удинезе»
Турнирное положение: Фриуланцы сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Удинезе» аж на 11 очков отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Фриуланцы уступили «Вероне» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Лацио» (1:1). А вот поединок с «Пармой» завершился непростой викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Рэзван Сава, Исаак Туре — травмированы.
Состояние команды: Фриуланцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду, хотя до того выиграла трижды подряд.
При этом «Удинезе» способен дать бой априори более сильному оппоненту. Вот только состав команды по именам выглядит скромно.
В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Бодаться с лидером придется без основного голкипера.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Фриуланцы постараются преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Интер» победил в 4 своих последних поединках
- «Удинезе» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Интер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: Подопечные Симоне Индзаги явно сильнее соперника, и наверняка не раз найдут бреши в его оборонительных редутах.
Номинальные хозяева борются за чемпионский титул, и явно не собираются терять очки на ровном месте.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00