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    «Барселона» — «Жирона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 29-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Жирону». Встреча состоится 30 марта в 17:15 мск на стадионе «Олимпико».

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    «Барса» идет для сери побед. Ее продление обеспечит команде Флика 3-очковый отрыв от «Реала» в борьбе за титул. С учетом всех турниров «каталонцы» не проигрывают с середины декабря, так что «Жироне» будет крайне сложно в этом матче.

    «Жирона» в свою очередь всего в 7 очках от зоны вылета. Команда уже долгое время не побеждает в чемпионате. Последние 3 тура гости играли вничью.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз и две ставки на «Барселону» за 1.73 и 2.35.

    • Букмекеры предлагают коэффициенты 1.27 и 9.60 на победу команд в матче, 6.40 на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Барселоны».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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