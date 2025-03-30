В 29-м туре чемпионата Испаниипримет. Встреча состоится 30 марта в 17:15 мск на стадионе «Олимпико».

«Барса» идет для сери побед. Ее продление обеспечит команде Флика 3-очковый отрыв от «Реала» в борьбе за титул. С учетом всех турниров «каталонцы» не проигрывают с середины декабря, так что «Жироне» будет крайне сложно в этом матче.

«Жирона» в свою очередь всего в 7 очках от зоны вылета. Команда уже долгое время не побеждает в чемпионате. Последние 3 тура гости играли вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз и две ставки на «Барселону» за 1.73 и 2.35.

дали прогноз и две ставки на «Барселону» за 1.73 и 2.35. Букмекеры предлагают коэффициенты 1.27 и 9.60 на победу команд в матче, 6.40 на ничью.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Барселоны».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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