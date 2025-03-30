30 марта в 29-м туре чемпионата по футболу сыграют «Барселона» и «Жирона». Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: в настоящий момент «Барселона» идет первой в таблице Примеры с 63 очками.

Последние матчи: в перенесенной игре 27-го тура команда Ханса-Дитера Флика легко на своем поле разобралась с «Осасуной», победив ее с разгромным счетом 3:0. Уже к 21-й минуте «Барселона» создала себе задел в два мяча.

Счет открыл Ферран Торрес, а через 10 минут пенальти точным ударом реализовал Дани Ольмо, который чуть позже захромал и покинул поле. Третий мяч в матче забил Роберт Левандовский. Очень легкая победа каталонцев.

Ранее была волевая победа в гостях над «Атлетико» (4:2) и в ЛЧ дома над «Бенфикой» (3:1).

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Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Кристенсен (з), Дани Ольмо (п), Бернал (п), Касадо (п).

Состояние команды: «Барселона» сейчас находится в отменной форме и по делу лидирует в таблице чемпионата Испании. Даже несмотря на потерю нескольких основных футболистов, она ничуть не сбавляет обороты, показывая яркий, скоростной и организованный футбол. Флик за короткий срок проделал отменную работу.

«Жирона»

Турнирное положение: после 29 туров «Жирона» идет лишь на 13-й строчке в таблице Примеры с 34 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 28-м туре «Жирона» на своем поле не смогла переиграть «Валенсию», поделив с ней очки (1:1). Первый тайм не принес забитых мячей, а все основные события развивались после перерыва.

Соперник открыл счет на 58-й минуте, но уже спустя 6 минут уругвайский суперветеран Кристиан Стуани восстановил статус-кво на поле. Интересно, что он незадолго до этого вышел на замену. Концовка встречи прошла в атаках «Жироны», но добыть победу у нее таки не получилось.

До этого была гостевая ничья с «Эспаньолом» (1:1) и дома с «Сельтой» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Брайан Хиль (п), Мартин (п), дисквалифицирован — ван де Бек (п).

Состояние команды: в последних трех матчах «Жирону» захлестнул ничейный синдром, хотя до этого команда потерпела три поражения подряд. На игре сильно сказывается отсутствие травмированного Брайана Хиля, который в первой части сезона делал разницу и придумывал интересные вещи на поле.

В целом, же сезон для «Жироны» складывается очень сложно. Команду не хватило на два фронта, результаты по сравнению с прошлым сезоном очень сильно просели, и мечтать об игре в еврокубках уже не стоит.

Статистика для ставок

В первом круге «Барселона» разгромила «Жирону» в гостях со счетом 4:1

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Жироной» с одинаковым результатом (4:2)

В позапрошлом сезоне «Барселона» победила на выезде (1:0), а дома сыграла вничью (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,29, а на «Жирону» — 9,50, ничью букмекеры оценивают в 6,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,0, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,87.

Прогноз: «Барселона» сейчас на две головы сильнее своего соперника и должна одерживать уверенную победу. Потери в составах примерно сопоставимы, только у хозяев обойма футболистов гораздо выше, тогда как у «Жироны» она очень сильно ограничена.

Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,73.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант. Часто «Барселона» мощно проводить первые 45 минут и делает себе серьезный задел на вторую половину.

Дополнительная ставка: победа «Барселоны» с форой -1 за 2,35 в первом тайме.