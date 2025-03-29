«Страсбург» прибил «Лион» и ворвался в зону еврокубков

«Лион» давил, но не смог забить
Первый тайм остался за «Лионом». Гости доминировали и создавали моменты с первых минут. Уже на 1-й минуте Жордан Верету, который впервые за два месяца появился в старте, проверил реакцию Джордже Петровича — сербский голкипер не без труда отбил дальний удар.
Через несколько минут Верету снова оказался в центре событий, разыграв красивую комбинацию с Райаном Шерки, но снова столкнулся с непробиваемым Петровичем.
На 8-й минуте «Лион» был близок к голу: Мейтленд-Найлз нашёл пасом Жоржа Микаутадзе, и грузин мощно пробил левой ногой. Болельщики уже начали вскакивать с мест, но мяч угодил в перекладину и вылетел в поле.
Фонсека продолжал подгонять свою команду вперёд. Верету упустил ещё один момент, пробив головой над перекладиной после подачи Микаутадзе, а на 37-й минуте Эрнест Нуама даже отправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд.
Переворот от «Страсбурга» во втором тайме
После перерыва игра кардинально изменилась. «Страсбург» начал действовать гораздо активнее, и уже на 55-й минуте хозяева открыли счёт. Дилан Баква выполнил подачу с углового, и Андрей Сантос выскочил на мяч, вколотив его головой в сетку — 1:0.
Гол окрылил хозяев, и через пять минут всё тот же Баква удвоил преимущество. Француз прошёл нескольких защитников и мощно пробил с линии штрафной — 2:0!
Но и «Лион» ответил быстро. На 62-й минуте Шерки пробил издали, а Петрович неудачно отбил мяч перед собой. Корантен Толиссо оказался первым на добивании и уверенно отправил мяч в ворота — 2:1. Казалось, что у «Лиона» появился шанс на спасение.
«Страсбург» не был с этим согласен. На 74-й минуте Эммануэль Эмега забил в своём 50-м матче в Лиге 1: форвард хладнокровно реализовал момент после паса Валентина Барко — 3:1.
Финальный аккорд
«Лион» пытался организовать финальный штурм, но в компенсированное время получил четвёртый мяч. Сэм Амо-Амеяу, новичок «Страсбурга» из «Саутгемптона», отправил мяч в сетку после прострела Диегу Морейры — 4:1.
Микаутадзе всё же забил свой гол в добавленное время, реализовав пенальти, но это уже не имело никакого значения — 4:2, финальный счёт.
Хозяева подвинули «Лион» в зоне еврокубков
«Страсбург» выиграл в восьмой раз в 12 домашних матчах этого сезона и поднялся в пятёрку сильнейших. Команда Росеньора продолжает впечатлять и всё увереннее смотрит в сторону еврокубков.
«Лион», напротив, потерял серию из пяти побед подряд и отстал от зоны Лиги чемпионов. Теперь у Фонсеки и его команды нет права на ошибку в следующих турах.