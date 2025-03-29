«Страсбург» прибил «Лион» и ворвался в зону еврокубков

«Страсбург» продолжает удивлять Лигу 1 и подтверждать амбиции в борьбе за еврокубки. В матче 27-го тура команда Лиама Росеньора одержала убедительную победу над «Лионом» (4:2), продлив свою беспроигрышную серию до семи матчей (6 побед, 1 ничья) и вытеснив соперника с пятого места. Для «Лиона» матч начался оптимистично, но второй тайм превратил игру в кошмар. Подопечные Паулу Фонсеки провалили отрезок после перерыва — «Страсбург» забил два быстрых мяча и полностью перевернул ход встречи.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Лион 4:2 Голы: 1:0 Andrey Santos (55'), 2:0 Дилан Баква (60'), 2:1 Корентин Толиссо (62'), 3:1 Эмануэль Эмегха (74'), 4:1 Самуэль Амо-Амейо (89'), 4:2 Жорж Микаутадзе (пенальти) (90 + 7') Страсбург: Джордже Петрович, Гела Дуэ, Мамаду Сарр, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко (Абакар Силла, 90'), Феликс Лемарешаль, Дилан Баква (Томас Делаин, 90'), Диегу Морейра, Эмануэль Эмегха (Секу Мара, 90'), Andrey Santos, Sebastian Nanasi (Самуэль Амо-Амейо, 70') Лион: Лукас Перри, Абнер Винисиус (Николас Тальяфико, 85'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Корентин Толиссо, Эрнест Нуама (Александр Ляказетт, 78'), Жордан Верету (Тьяго Альмада, 70'), Таннер Тессманн (Неманья Матич, 85'), Жорж Микаутадзе, Райан Шерки Предупреждения: Andrey Santos (66'), Эмануэль Эмегха (82'), Райан Шерки (82'), Таннер Тессманн (83')

«Лион» давил, но не смог забить

Первый тайм остался за «Лионом». Гости доминировали и создавали моменты с первых минут. Уже на 1-й минуте Жордан Верету, который впервые за два месяца появился в старте, проверил реакцию Джордже Петровича — сербский голкипер не без труда отбил дальний удар.

Страсбург — Лион afp.com

Через несколько минут Верету снова оказался в центре событий, разыграв красивую комбинацию с Райаном Шерки, но снова столкнулся с непробиваемым Петровичем.

На 8-й минуте «Лион» был близок к голу: Мейтленд-Найлз нашёл пасом Жоржа Микаутадзе, и грузин мощно пробил левой ногой. Болельщики уже начали вскакивать с мест, но мяч угодил в перекладину и вылетел в поле.

Фонсека продолжал подгонять свою команду вперёд. Верету упустил ещё один момент, пробив головой над перекладиной после подачи Микаутадзе, а на 37-й минуте Эрнест Нуама даже отправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд.

Страсбург — Лион afp.com

Переворот от «Страсбурга» во втором тайме

После перерыва игра кардинально изменилась. «Страсбург» начал действовать гораздо активнее, и уже на 55-й минуте хозяева открыли счёт. Дилан Баква выполнил подачу с углового, и Андрей Сантос выскочил на мяч, вколотив его головой в сетку — 1:0.

Андрей Сантос afp.com

Гол окрылил хозяев, и через пять минут всё тот же Баква удвоил преимущество. Француз прошёл нескольких защитников и мощно пробил с линии штрафной — 2:0!

Но и «Лион» ответил быстро. На 62-й минуте Шерки пробил издали, а Петрович неудачно отбил мяч перед собой. Корантен Толиссо оказался первым на добивании и уверенно отправил мяч в ворота — 2:1. Казалось, что у «Лиона» появился шанс на спасение.

«Страсбург» не был с этим согласен. На 74-й минуте Эммануэль Эмега забил в своём 50-м матче в Лиге 1: форвард хладнокровно реализовал момент после паса Валентина Барко — 3:1.

Эммануэль Эмега afp.com

Финальный аккорд

«Лион» пытался организовать финальный штурм, но в компенсированное время получил четвёртый мяч. Сэм Амо-Амеяу, новичок «Страсбурга» из «Саутгемптона», отправил мяч в сетку после прострела Диегу Морейры — 4:1.

Микаутадзе всё же забил свой гол в добавленное время, реализовав пенальти, но это уже не имело никакого значения — 4:2, финальный счёт.

Игроки Страсбурга празднуют гол afp.com

Хозяева подвинули «Лион» в зоне еврокубков

«Страсбург» выиграл в восьмой раз в 12 домашних матчах этого сезона и поднялся в пятёрку сильнейших. Команда Росеньора продолжает впечатлять и всё увереннее смотрит в сторону еврокубков.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лион», напротив, потерял серию из пяти побед подряд и отстал от зоны Лиги чемпионов. Теперь у Фонсеки и его команды нет права на ошибку в следующих турах.