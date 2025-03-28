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    «Астон Вилла» интересуется Гюлером

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    Английская «Астон Вилла» летом намерена усилить свой состав полузащитником «Реала» Арда Гюлером, который в стане «сливочных» очень нечасто появляется на поле.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    «Я хорошо его знаю, потому что он игрок, за которым следил любой спортивный директор, когда он выступал в Турции. Он футболист, который отвечает ряду наших требований, и он мог быть привлекателен для "Астон Виллы", потому что мы искали усиление на эту позицию.

    Это не позиция, на которой выступает Марко Асенсио, но мы ищем футболистов подобного профиля, способных играть между линиями. Мне он особенно нравится своими техническими данными. Думаю, у него есть индивидуальность, он демонстрирует это, играя за сборную», — цитирует Marca спортивного директора «Астон Виллы» Мончи.

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    • В этом сезоне 20-летний хавбек провел 30 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. За «Реал» он играет второй сезон, перейдя из турецкого «Фенербахче».

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